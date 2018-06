publié le 14/06/2018 à 18:01

Pour cette soirée du jeudi 14 juin, on signale tout d'abord l'émission Cauchemar en cuisine sur M6, pour les fidèles du chef Philippe Etchebest. Mais les téléspectateurs curieux et fans d'actualité ont rendez-vous sur France 2 avec Envoyé Spécial qui propose des investigations intéressantes.





Au sommaire du programme ce soir, on parle des rapports troubles police-trafiquants mais on y trouve surtout une très bonne enquête sur le compteur électrique vert fluo Linky, un boitier que la filiale d'EDF Enedis doit installer dans 35 millions de foyers d'ici 2021. Déjà 11 millions de boîtiers sont déjà installés sans obligation d'accord des particuliers. Ces derniers sont nombreux à faire de la résistance, d'autant moins que leur facture explose et que les plombs sautent souvent à tous les sens du terme.

Place également aux fictions car "qui dit jeudi dit feuilleton". On commence d'abord avec le chef d'oeuvre Three Girls sur Arte, avec trois épisodes diffusés à la suite. L'histoire suit trois lycéennes ayant pris leurs habitudes dans un restaurant pakistanais de Manchester, et qui vont devenir les victimes d'un trafic sexuel de très grande ampleur.

"Homeland" sur Canal + face à "Alice Nevers" sur TF1

Face à cette série récompensée plusieurs fois aux BAFTA, on assiste au lancement de la saison 7 de Homeland sur Canal + avec Claire Danes dans le rôle de Carrie Matheson. Cette fois, l'ex agent est en lutte contre la présidente des USA qui l'a virée et a fait arrêter plus de 200 collaborateurs, à la suite de l'attentat dont elle a été victime.



Alors qu'une fiction commence, une autre se termine : la saison 16 d'Alice Nevers se clôture sur TF1 avec les deux derniers épisodes. Bientôt une 17ème saison pour cette série qui se maintient alors que tout a changé au fil des années. Et pourtant, le feuilleton est toujours suivi par près de 6 millions de fidèles chaque soir.