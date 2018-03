Programme TV : ce soir, "Envoyé Spécial" et "J'ai 2 amours"

publié le 22/03/2018 à 18:53

Pour cette soirée du jeudi 22 mars, les fans de fiction retrouveront à nouveau Scorpion sur M6 et la série Section de recherches, diffusée sur TF1 avec Florent Manaudou en invité spécial. Les fans de séries en quête de nouveauté pourront découvrir la série J'ai 2 amours sur Arte.





Elle raconte l'histoire d'Hector, un homme amoureux de Jérémie et de Louise, son amour de jeunesse retrouvé par hasard. Sur le modèle de "deux gars, une fille", c'est une série très bien jouée et réussie, avec de l'humour. Les trois premiers épisodes de la saison 1 sont diffusés dès ce soir.

Il sera aussi question d'humour sur France 2 avec Envoyé Spécial. L'émission présentée par Élise Lucet propose une enquête qui va faire du bruit. Ces derniers temps, un "justicier masqué" veut dénoncer tous les comiques français qui "empruntent" des vannes ou des sketchs entiers aux vedettes américaines.

Parmi les humoristes français visés, on compte Roland Magdane et Tomer Sisley. Ce dernier reconnaît d'ailleurs s'être inspiré d'autres comiques américains. Une excellente enquête au ton toutefois trop inquisiteur et parfois agaçant.