publié le 24/05/2018 à 18:41

Pour cette soirée du jeudi 24 mai, on signale deux programmes coup de cœur à la télévision. D'un côté France 2 diffuse un numéro inédit de son programme Envoyé Spécial, toujours animé par Élise Lucet.



Entre les reportages sur les corbeaux (et leurs lettres anonymes) puis sur le Texas, l'émission propose un reportage édifiant sur la circulation entre les automobilistes, les motos et les cyclistes qui partagent la chaussée. Au quotidien, certains d'entre eux ne respectent pas forcément le code de la route et les règles de courtoisie. Entre agressivité, incivilité et dénonciation sur les réseaux sociaux, le ton monte entre les usagers de route.

Dans le registre du divertissement, Jean-Luc Lemoine propose son émission Ici, c'est Lemoine. L'animateur et humoriste recevra Nabilla, Enora Malagré et Éric Naulleau. Une soirée placée sous le signe de l'humour, rythmée entre happenings, quiz et sketchs de jeunes humoristes.

Demain 21H00 ne manquez pas la deuxième de « Ici c’est Lemoine »



J’y serais pour faire des blagues devant @EricNaulleau / @Nabilla / @EnoraMofficiel et @JeanLucLemoine



Hâte de vous montrer ça ¿¿¿ pic.twitter.com/iWtfRnch46 — Nordine Ganso (@nordineganso) 23 mai 2018