Programme TV : ce soir, "À droite, à gauche" et le match OM-Atlético de Madrid

publié le 16/05/2018 à 18:29

Pour la soirée du mercredi 16 mai, on signale sur C8 la diffusion de la pièce de théâtre À droite, à gauche de Laurent Ruquier. D'abord un triomphe à Paris en 2016, puis en tournée et de nouveau à la capitale, l'enregistrement de la pièce a été fait le 10 février dernier.



Cette pièce de théâtre est géniale car elle fait vaciller les codes. L'histoire commence quand un célèbre acteur de gauche (Francis Huster) fait appel à un ouvrier chauffagiste de droite (Régis Laspalès). On note aussi quelques rajouts, notamment après l'élection de 2017. Par exemple avec la phrase suivante : "Il aimerait que je sois comme sa chaudière, en marche".



Mais l'événement du jour, c'est la finale d'Europa League opposant l'Olympique de Marseille à l'Atlético de Madrid. À l'occasion de cette affiche exceptionnelle, c'est David Ginola qui va présenter l'avant-match et l'après match sur M6.