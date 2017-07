publié le 17/07/2017 à 18:39

Lundi 17 juillet, TF1 lance sa nouvelle saga estivale à 19h20, Demain nous appartient. Même à l'heure d'Internet, il n'y a rien de mieux qu'un feuilleton pour fidéliser le public. À condition de le réussir. Tout le monde rappelle que c'est le premier feuilleton d'été depuis Dolmen en 2005, avec déjà Ingrid Chauvin.



Mais c'est plus que ça, parce que Dolmen, c'était à 20h50 chaque semaine. Là, c'est le feuilleton d'avant-dîner, comme il y en avait entre 1963 et 1970 avec Les Saintes chéries, Vive la vie, L'Homme du Picardie ou Janique Aimée, cette infirmière si appréciée des téléspectateurs qu'ils avaient exigé une autre fin que celle prévue par la production.

Si Demain nous appartient fonctionne, c'est le Nirvana pour la Une qui a commandé 135 épisodes de 26 minutes, veillant à ne pas bousiller son produit par la concurrence (pas de Yann Barthès en face par exemple) et a mis le budget : quelques 130.000 euros ont été dépensés par épisodes, 250 personnes mobilisées dont une vingtaine d'auteurs qui travaillent depuis des semaines à Sète, où se déroule l'action.

"Demain nous appartient", un feuilleton addictif

Tout commence dans le grand café près du port, un café du midi où il fait encore bon à minuit. Une professeure, Chloé, séparée de son mari, rejoint sa copine médecin en présence de son mari, qui doit garder leur progéniture. Une explosion criminelle a survenu sur la baie de Sète : le fils de Chloé a disparu, son copain est retrouvé mort, la tension grimpe, les masques tombent. C'est produit par Telfrance, à qui on doit Plus Belle la Vie, et ça se sent dans le générique.



Après avoir vu 3 épisodes, on attend la suite : c'est addictif, c'est malin en casting (Ingrid Chauvin, Charlotte Valandrey, Lorie, Alexandre Brasseur,...). Ce n'est pas la série la mieux écrite, mais c'est ce qu'on attend d'un feuilleton. À signaler que tous les décors (commissariats, mairie, hôpital) ont été construits dans une ancienne usine d'embouteillage de 8.000 mètres carrés. Et là, déjà, on est mené en bateau.

Le retour de "L'Amour est dans le pré" sur M6

Après ce feuilleton, les téléspectateurs peuvent se rendre sur l'émission championne d'audience, L'Amour est dans le pré sur M6. Ces 14 agriculteurs sont formidables, et l'émission connaît un bon bilan : 70 couples, 18 mariages et 47 enfants sont nés de cette union. À découvrir ce lundi dès 21 heures.