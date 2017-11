Programme TV : ce soir, "Danse avec les stars" ou "Secrets d’histoire"

publié le 02/11/2017 à 20:33

Exceptionnellement reporté à ce jeudi 2 novembre plutôt qu’à samedi comme à l’accoutumée (diffusion des NRJ Music Awards oblige), Danse avec les stars devrait, une fois encore, enflammer les postes de télé. Les huit vedettes toujours dans la course seront, comme d’habitude, jugées à la fois sur leur technique et l’aspect artistique de leurs performances.





Petite originalité, les membres du jury (Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Nicolas Archambault et Fauve Hautot) seront mis à contribution. Chaque juré a effectivement coaché deux couples durant les répétitions. Et devra même danser avec les candidats sur une partie de la chorégraphie préparée en amont ! À l’issue de l’émission, les téléspectateurs sauveront leurs deux duos favoris parmi les trois binômes les moins bien notés.

France 2 réjouit les fans de polars

De son côté, France 2 mise sur les amateurs de polars avec Secrets d'histoire. Nous sommes le 3 décembre 1926 et l'écrivaine Agatha Christie disparaît. Elle n'est pas encore l'auteur de 66 romans vendus 2,5 milliards d'exemplaires dans 150 pays, ses polars n'ont pas encore fait d'elle une poule aux œufs d'or. Mais elle est déjà célèbre pour Le crime de Roger Ackroyd, et pour avoir épousé Archibald, un homme brillant. Justement, c'est le hic : l’homme la trompe, veut divorcer.



1926 est ainsi une année noire pour la star du roman policier. On retrouve, près d'un étang , sa voiture, avec son permis, sa pelisse, son poudrier qui met justement le feu aux poudres : est-ce un suicide ? Archibald l'a-t-il tuée ? L’Angleterre se passionne.



Si la romancière voulait être discrète, c’est raté, puisque commence un incroyable jeu de piste relayé par les médias. Un Cluedo auquel les téléspectateurs pourront donc s’essayer dès ce soir.