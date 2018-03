publié le 19/03/2018 à 18:00

Pour cette soirée du lundi 19 mars, les fans de la série Clem sont attendus sur TF1. La célèbre fiction portée par Victoria Abril, Lucie Lucas et Agustin Galiana fait son retour pour une huitième saison. Une nouvelle saison qui sonne comme un nouveau départ pour les personnages.



Dans le premier épisode, les vacances d'été se terminent et une nouvelle aventure commence pour Clem. Elle emménage avec ses enfants Emma et Vava dans un nouvel appartement. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à une certaine nuit qui va faire basculer sa vie et celle de son amie Alyzée. Malgré une baisse d'audience lors de la saison précédente, Clem reste l'une des séries phares de TF1.

Du côté de France 3, on retrouve le magazine Thalassa présenté par Fanny Agostini, qui s'intéresse aux tempêtes. Un sujet décoiffant qui permettra aux téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur ce phénomène météorologique.

Le septième art à l'honneur sur M6 et la TNT

Enfin, les poids lourds du cinéma s'affrontent aussi ce soir à la télévision. M6 diffuse le second volet du film Red avec Bruce Wills et John Malkovich, des retraités de la CIA qui ne sont pas prêts de raccrocher les armes.



La TNT n'est pas en reste puisque les fans de films d'action auront aussi le choix entre John Wick sur C8 avec Keanu Reeves, 6 jours, 7 nuits sur W9 avec Harrison Ford et Joker, diffusé sur TMC avec Jason Statham.

"Le MI6 vient de me confier un contrat sur ta tête"#Red2, les seniors sont coriaces, ce soir à 21:00 ! pic.twitter.com/N4D6eQDjPA — M6 (@M6) 19 mars 2018