Lundi 9 janvier, TF1 diffuse deux nouveaux épisodes de "Clem" et M6 la seconde série de portraits des candidats de "L'amour est dans le pré".

Crédit : TF1/Alberto Bocos Gil

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 09/01/2017 à 19:00

La soirée télévisée du lundi 9 janvier est placée sous le signe de l'amour. TF1 diffuse deux nouveaux épisodes de la série Clem, qui a entamé sa septième saison la semaine dernière. Dans ces épisodes intitulés Nous nous sommes tant aimés partie 1 et 2, Clem va avoir peur pour son couple. Son mari Jérôme est de plus en plus attiré par Alice, son ancienne petite amie et il finit par l'embrasser. Le couple va-t-il se séparer ? Comment le petit Valentin va-t-il vivre cette rupture ?



M6, quant à elle, diffuse la deuxième partie des portraits des agriculteurs qui participent à L'amour est dans le pré. Les téléspectateurs pourront faire connaissance avec les sept derniers candidats dont Roland, qui est le doyen de cette douzième saison, et Raphaël, le premier pêcheur de l'émission. Ils vont se livrer à Karine Le Marchand et aborder avec elle leur vision du couple, leur quotidien et leurs attentes.