Programme TV : ce soir, "Clem" ou "L'Amour est dans le pré"?

TF1 diffuse ce soir la nouvelle saison de "Clem" tandis que M6 présente les portraits des agriculteurs de "L'Amour est dans le pré".

Crédit : TF1 "Clem" fait son retour sur TF1 à 20h55

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 02/01/2017 à 18:05

Deux programmes chers aux téléspectateurs reviennent ce lundi soir. TF1 diffuse les deux premiers épisodes de la saison sept de Clem à partir de 20h55. Intitulés Dimi en danger, partie 1 et partie 2, ils vont répondre aux interrogations que se posent les téléspectateurs depuis la fin de la saison précédente : Caroline va-t-elle dire oui à Xavier ? Clem et Jérôme vont-ils rester à la campagne ? Ces épisodes s'intéressent particulièrement à Dimitri (Rayane Bensetti), qui vient d'entrer en classe préparatoire et qui semble avoir des difficultés à suivre le rythme.



Les fidèles de L'Amour est dans le pré ont rendez-vous sur M6 pour découvrir les quatorze candidats de cette saison. La chaîne diffuse dès 21 heures les premiers portraits des agriculteurs à la recherche de l'amour. Famille, travail, loisirs, ils évoqueront avec Karine Le Marchand leur vision du couple et de la vie. Les onze hommes et trois femmes qui participent cette année sauront peut-être vous séduire.