Pour ce 31 janvier, la soirée pourra débuter pour certains Chicago Med sur TF1. Pour cet épisode 13 intitulé Une partie d'un tout, les téléspectateurs continueront d'en savoir plus sur Natalie Manning, qui a de plus en plus de mal à supporter sa belle-mère, qui est beaucoup trop intrusive dans l'éducation de son fils. En parallèle, l'hôpital ne désemplira pas de patients, comme un petit garçon qui a ingéré des amants, ou un autre présentant les symptômes d'une maladie encore jamais vues dans la série. Rendez-vous à 20h55.



Les amateurs de ballon rond se donneront rendez-vous sur France 3 avec l'Olympico. Pour le 16e de finale de la Coupe de France, Marseille et Lyon se retrouvent sur le terrain pour un match qui s'annonce épique, après leur premier affrontement le 21 janvier dernier. L'Olympique lyonnais s'était imposé sur un score sans appel de 3 buts à 1. Coup d'envoi à 20h55.





Sur M6, Stéphane Plaza se rend à Lyon pour Chasseurs d'Appart : le choc des champions. Pour rappel, l'émission récompense les meilleurs agents immobiliers de l'Hexagone. Ce soir, ils auront trois manches pour se départager avec trois clients différents à chaque étape. Le gagnant lyonnais sera qualifié pour la finale nationale. Rendez-vous à 21 heures.