publié le 05/01/2018 à 17:36

Pour cette soirée du vendredi 5 janvier, France 2 diffuse la nouvelle saison de la série policière Cherif. Ce shérif n'a rien à voir avec un shérif de western et tout à voir avec un Cherif de commissariat.



Il s'agit du capitaine Kader Cherif, super bien intégré, amateur de grands crus et de séries cultes, d'À votre service à Game of Thrones en passant par Starsky et Hutch et Mission impossible. Cette série fait plus pour le "bien vivre ensemble" qu'une fiction lourdement militante. C'est un succès, et l'acteur principal Abdelhafid Metalsi en est épaté.



"En regardant l'offre pléthorique qui existe, je trouve cela miraculeux qu'on puisse être distingués dans le panorama. Ce qui me fait en plus plaisir, c'est que Cherif s'exporte bien, se vend bien sur tous les continents, Moyen-Orient, Lituanie, Italie... Je trouve qu'on est une bonne représentation française (...). Cherif peut être aussi rassembleur, partout dans le monde, il parle d'une série qu'ils ont pu voir aussi", confie-t-il au micro de RTL.