publié le 04/01/2018 à 17:43

Préparez-vous à (re)vivre un conte de fées. M6 diffuse Cendrillon du réalisateur Kenneth Branagh, avec Cate Blanchett, qui a été désignée présidente de la 71e édition du Festival de Cannes, dans le rôle de la marâtre et Lily James dans celui de Cendrillon. Helena Bonham Carter, de son côté, incarne la fée marraine et Richard Madden de la série phénomène Game of Thrones, joue le Prince. L'aventure démarre à 21 heures.



Sur France 2, découvrez Gare au Garou, également dès 21 heures. Le chanteur endosse la casquette d'animateur. Tout commence sur les chapeaux de roues, au sens propre, il est en retard et saute dans sa voiture avec sa tenue, tenue de route incluse. Il soumet ses invités à des défis, Louane devant par exemple interpréter sa chanson-fétiche, signée Sylvie Vartan. Quant à Vianney, il doit lui revisiter les sardines et Barbara. Parmi les autres invités, Julien Clerc, Patrick Fiori, François-Xavier Demaison, Amir et Nolwenn Leroy.