publié le 23/05/2018 à 18:00

Pour cette soirée du mercredi 23 mai, le programme Cauchemar en cuisine fait son retour sur M6 avec de numéros inédits. Le chef doublement étoilé Philippe Etchebest aide des restaurateurs en difficulté. Le célèbre cuisinier se rendra ce soir à Marseille chez Aline et Sandrine, deux sœurs dont la devanture du restaurant ressemble plus à une boîte de nuit qu'à un lieu de restauration. Un épisode intéressant, touchant, passionnant et désopilant, plus savoureux que leur cuisine.



Autre coup de cœur : le feuilleton Maman a tort diffusé sur France 2, adapté du polar de Michel Bussi. L'histoire ? Celle d'un petit garçon de 4 ans qui affirme que ses parents ne sont pas ses géniteurs, et que sa véritable mère est au ciel. Le psychologue scolaire essaie tant bien que mal d'alerter Marianne. Elle est la commandante à la fois fine et forte régnant sur son commissariat et sur ses hommes : Papy le beau flic parti de rien (et revenu de tout) et Jibé, son adjoint multi-père de famille.

La commandante de police est jouée par la prodigieuse Anne Charrier, le raisonnable Papy est incarné par Pascal Elbé, tandis que le raisonneur Jibé est interprété par Gil Alma le bellâtre de la série Nos chers voisins sur TF1. Un trio de comédiens épatants.