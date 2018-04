publié le 24/04/2018 à 18:00

Pour cette soirée du mardi 24 avril, on signale un nouvel épisode inédit du Capitaine Marleau sur France 3. Les téléspectateurs retrouveront notamment Jean-Hugues Anglade dans le rôle d'un virtuose dont l'un des musiciens est retrouvé mort. Comme le virtuose est à la fois aristo et arrogant, Corinne Masiero le mettrait bien en plus au violon mais elle fait des efforts.



Sur l'autre chaîne du service public, France 2 propose son magazine Secrets d'histoire. L'émission présentée par Stéphane Bern est consacrée ce soir au grand amour de Napoléon : Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie, plus connue sous le nom de Joséphine de Beauharnais. Un oiseau des îles devenue impératrice des Français. Un destin glorieux qu'une medium lui avait prédit.



Pour ceux qui adorent l'histoire et qui croient tout savoir de Joséphine, ce programme est fait pour vous. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur l’histoire dans ses grandes lignes et ses petits points de détails.