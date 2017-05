publié le 26/05/2017 à 18:38

Il y en aura pour tous les goûts ce week-end, sur le petit écran. Ce vendredi 26 mai sur France 3, les amateurs de l'océan et de l'environnement pourront retrouver le magazine Thalassa. D'autant plus que ce numéro de Thalassa est l'avant-dernier de l'ère Pernoud, qui a annoncé son départ de l'émission. Vous allez pouvoir suivre le périple de 55 scientifiques de 18 pays, embarqués sur un brise-glace pour étudier le réchauffement climatique de l'Antarctique.



Il faudra également faire un petit tour sur France 2, pour saluer la fin de la saison 5 de Candice Renoir, ce polar qui, avec 5 millions de fidèles, a réalisé un sans-faute alors que son héroïne principale fait croire qu'elle va bien quand elle ne se remet pas de la mort de son compagnon. On retrouvera l'actrice Cécile Bois, qui interprète la policière dans la prochaine saison.

Samedi, "The Voice" sur TF1

The Voice revient samedi soir avec l'épreuve des directs. Florent Pagny, revient pour RTL sur le cru de cette année et de la qualité des chanteurs venus participer au télé-crochet : "Ça ne faiblit pas, cette année on a énormément de gamins de 16, 17 et 18 ans, ils ont découvert ce programme quand ils en avaient 11-12 ans et ils se sont préparés pour faire ce programme. ça permet justement d'avoir des découvertes." Une émission à découvrir en direct sur TF1 dès 21 heures.