publié le 01/06/2018 à 18:02

Pour cette soirée du vendredi 1er juin, on signale d'abord la fin de la quatrième saison de Candice Renoir sur France 2. Le dernier épisode joue avec les nerfs : ça se termine par un mariage et paradoxalement, c'est après qu'on met les voiles. Mais la soirée est aussi dédiée aux supporters des Bleus qui ont rendez-vous sur TF1 devant le match France-Italie.





Le coup de cœur de ce début de week-end est sur France 3. La chaîne publique propose M. Eddy et sa tribu, le spectacle d'Eddy Mitchell enregistré le 16 mai au Théâtre Mogador. On y entend les grands tubes de Schmoll qu'il interprète en duos avec divers artistes (proches ou non) de son répertoire. Parmi les invités, on retrouve les Brigitte, Thomas Dutronc, Laurent Voulzy et Alain Souchon ou encore Pascal Obispo, Olivia Ruiz etc.

En deuxième partie de soirée, on reste sur France 3 qui diffuse un formidable documentaire en hommage à Pierre Bellemare. Un bijou d'intelligence avec des archives rares. Parmi elles, on retrouve par exemple un excellent passage de l'émission Les Paris de TF1.