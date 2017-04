publié le 24/04/2017 à 18:55

De l'aventure et du rire sont au programme de cette soirée du lundi 24 avril. TF1 diffuse à 20h55 un nouvel épisode de Camping Paradis intitulé Nos années camping. Tom est impatient de recevoir ses amis d'enfance, dont Élodie, qu'il n'a pas vue depuis 18 ans. Mathilde et Antoine, en couple, viennent aussi passer leurs vacances au camping, mais lui a perdu la mémoire après un accident vasculaire cérébral (AVC) Sa femme espère donc que les lieux vont l'aider à retrouver quelques souvenirs.



Les amateurs d'aventure auront rendez-vous sur M6 pour un nouvel épisode de The Island : les naufragés à 21 heures. Deux groupes se sont déjà retrouvés sur l'île mais leurs membres vont désormais devoir se réorganiser pour vivre à quatorze. La fatigue, la pluie et le manque de nourriture jouent sérieusement sur leur moral et alimentent les tensions. Un des participants songe même à quitter l'aventure.