Programme TV : ce soir, "C'est Noël tout est permis avec Arthur" sur TF1

Ce soir TF1 propose une émission de Noël présentée par Arthur et France 3 une émission musicale avec de grands artistes de la chanson française.

Crédit : TF1

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 23/12/2016 à 17:48

C'est Noël avant l'heure ce soir à la télévision. TF1 diffuse l'émission C'est Noël, tout est permis avec Arthur à 20h55. Pour cette version spéciale de Vendredi, tout est permis, l'animateur a convié de nombreuses personnalités : Christophe Beaugrand, Chantal Ladesou, Arnaud Ducret ou encore Fauve Hautot seront présents sur le plateaux. Ils vont tous participer aux épreuves cultes de l'émission et assister aux interventions d'artistes comme les danseuses du Lido, Kamel le Magicien et l'hypnotiseur Messmer.



Ceux qui préfèrent la chanson devront zapper sur France 3 dès 21h pour regarder l'émission musicale 300 choeurs pour les fêtes. De grands artistes français, accompagnés de choeurs, vont interpréter certains de leurs plus grands titres. Au programme les Fréro Delavega, Gérard Lenorman, M. Pokora ou encore Alain Chamfort.