publié le 04/04/2018 à 19:00

Pour cette soirée du mercredi 4 avril, les téléspectateurs ont rendez-vous avec l'Histoire. On retrouve notamment Bébés volés sur France 2, un bon téléfilm sur ces enfants de l'Espagne franquiste, volés à leurs mères et revendus à des familles en attente d'adoption. La comédienne Sandrine Bonnaire est convaincante en quadragénaire, qui découvre que l'enfant supposé mort-né dont elle a accouché 16 ans plus tôt est en réalité bien vivant.



Le coup de cœur de la soirée va pour le documentaire Dans la tête des SS diffusé sur France 3. On croyait avoir tout vu avec un reportage récent sur des SS repentis expliquant leur endoctrinement du berceau à l'âge adulte, les nazis se substituant à leurs familles. Ceux-là avaient découvert en 1945 à quel point ils avaient été manipulés. Mais le documentaire de ce soir montre cette fois la force de l'antisémitisme. L'équipe du film a retrouvé et recueilli les témoignages de plusieurs SS nés dans les années 20.

Dans un ton plus joyeux, on retrouve aussi la suite de Grey's Anatomy sur TF1. Cette série, c'est une omelette norvégienne : on fait souffler le chaud et le froid, le dramatique côtoie l'anecdotique. De nouveaux épisodes sont à retrouver ce soir dès 21 heures.