Programme TV : ce soir, "Au Tableau" et "Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux"

publié le 13/06/2018 à 18:02

Pour cette soirée du mercredi 13 juin, on signale d'abord le programme Brigitte Macron, un roman français sur France 3. Un documentaire retraçant son parcours de son enfance amiénoise jusqu'à son arrivée à l'Élysée. Si on apprend peu de choses sur la Première dame, les archives proposées n'en sont pas moins intéressantes.



Par ailleurs, l'émission Au tableau !, qui permet à des élèves de primaire d'interroger des vedettes, fait son retour sur C8. Au menu ce soir : François Hollande, Kev Adams et Kylian Mbappé passeront sur le grill des questions posées par les enfants.

Une autre nouveauté fait son apparition : il s'agit du feuilleton Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux sur M6. Une fiction de six épisodes racontant le retour à la campagne de Romain (Lorànt Deutsch), un psychologue quadragénaire qui veut quitter Paris et retourner à Joilleux, le village de son enfance contrairement à sa femme Anna.

Cette série est écrite par Anne Guiafferi, à qui l'on doit la fiction Fais pas ci, fais pas ça avec (Guillaume de Tonquédec). Si l'histoire se suit avec plaisir, elle est moins percutante que la précédente. On sourit plus qu'on rit, mais on s'attache.

Se mettre au vert peut parfois rimer avec galères… ¿¿¿

Qu'est ce qu'on attend pour être heureux, votre nouvelle série avec #LoràntDeutsch, ce soir ! #QQAPEH pic.twitter.com/Hj2AHYU642 — M6 (@M6) 13 juin 2018