publié le 24/10/2017 à 17:50

À Alexandrie, en 52 av. J.-C., Cléopâtre souhaite prouver la supériorité du peuple égyptien, et relève le défi du romain César : construire un palais en seulement trois mois ! Elle choisit l'architecte Numérobis. Si celui-ci échoue, il sera jeté aux crocodiles.



Le malheureux demande alors de l'aide au druide gaulois Panoramix, détenteur d'une potion magique. Avec l'aide d'Astérix et Obélix, ils vont devoir déjouer les ruses d'Amonbofis, son grand et perfide rival.



Audacieux voire culotté, Alain Chabat ne se refuse aucune fantaisie. Résultat ? Une magistrale et désopilante relecture de l’univers imaginé par Goscinny et Uderzo porté par un casting cinq étoiles (Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian Clavier). Déjà culte.

Pause gourmandise sur M6 avec "Le Meilleur pâtissier"

Pendant ce temps, la compétition culinaire continue sur M6. Les pâtissiers amateurs doivent réinterpréter un classique, la Forêt-Noire, tout en conservant ses ingrédients essentiels.



Pour l'épreuve technique, qui sera jugée à l'aveugle, Mercotte a sélectionné une recette hispanique, les doigts de sorcière, des biscuits agrémentés d'une amande effilée qui fait figure d'ongle et accompagnés d'une compotée de framboises à l’effet "sanguinolent". De quoi fêter Halloween avant l’heure !





Justement, pour l'épreuve créative, les compétiteurs vont confectionner le gâteau le plus terrifiant que possible. En plus de Cyril Lignac et de Mercotte, ils sont ce soir jugés par Jean-François Foucher, maître pâtissier et spécialiste des gâteaux dits "décalés". Tout un programme.