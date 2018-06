publié le 21/06/2018 à 19:21

Une soirée placée sous le signe du football et de la musique en ce jeudi 21 juin. Du côté de la Coupe du monde, si les Bleus jouent à 17 heures face à l'équipe du Pérou, une autre rencontre a lieu ce soir à 20 heures entre l'Argentine et la Croatie sur TF1. L'équipe emmenée par Lionel Messi doit s'imposer face à l'équipe croate (première du groupe D) si elle veut espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.



Mais l'événement du jour n'est autre que la Fête de la musique. Une émission spéciale diffusée sur France 2, qui se déroule durant 4 heures en direct de Nice et qui sera présentée par Garou. Le chanteur, qui anime pour la troisième année cette grande soirée musicale, devient une valeur sûre pour le service public.

France 2 a choisi un chanteur, assisté de Laury Thilleman pour assurer cette soirée avec quatre scènes. Ce sont 200 artistes au total dont 35 chanteurs qui vont interpréter 50 titres. Au rayon international, on a Tom Walker et Robbie Williams alors du côté français, on retrouve Calogero, Claudio Capéo, Chris(tine and The Queens) ou encore Maître Gims/Vianney et le duo Bigflo et Oli.