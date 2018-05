publié le 17/05/2018 à 18:04

Pour la soirée du jeudi 17 mai, les fidèles de Scorpion retrouveront comme chaque semaine leur série sur M6. Mais Alice Nevers fait son grand retour pour le plus grand bonheur des fans. Un an après la fin de la saison précédente, TF1 diffuse le premier épisode inédit de la seizième saison.



Après plusieurs années de diffusion, la fiction policière fait partie des valeurs sûres de la première chaîne. Cette série a vu défiler deux juges (Florence Larrieu et Marine Delterme), huit lieutenants, un inspecteur, trois greffiers, et plusieurs commandants de police. Depuis dix ans, les audiences sont toujours au beau fixe et l'actuelle juge est toujours accompagnée du commandant Marquand, incarné par Jean-Michel Tinivelli.

Entre les deux premières fictions, on retrouve aussi L'Émission politique sur France 2 avec une soirée spéciale consacrée à la première année d'Emmanuel Macron en tant que Président de la République. Pour cette dernière de la saison, on retrouvera en plateau les cinq principaux chefs de partis : Marine Le Pen (FN), Laurent Wauquiez (LR), Jean-Luc Mélenchon (FI), Olivier Faure (PS) et Christophe Castaner (LREM).