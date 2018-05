Programme TV : ce soir, "Affaire conclue" : le prime" et "Scorpion"

publié le 10/05/2018 à 18:05

On signale d'abord Astérix aux Jeux olympiques ce soir sur TF1. La série Scorpion se poursuit sur M6, et Canal + diffuse le premier épisode de Trust, consacré à la famille Getty. Mais, l'événement de cette soirée du 10 mai, c'est Affaire conclue sur France 2. C'est l'adaptation de la quotidienne sur les brocantes, diffusée chaque jour de 16h20 à 18 heures sur France 2. Le principe est simple : vous avez quelque chose à vendre, venez le proposer aux pros du secteur qui officient chaque après-midi sur la chaîne.



Pourquoi cette spéciale ? Parce que, pour la première fois, un programme sur la brocante est un réel succès. En effet, c'est curieux de constater que si les Français adorent chiner et se faire chiner, ils boudent les émissions sur ce thème. L'avantage, c'est que là, le casting ne concerne pas les gens, mais leurs objets, ce qui autorise la participation de tous, à tous âges.

Le premier objet proposé ce jeudi soir est un scaphandrier de quelque 400 kilos. On a aussi, tiens, le comédien Gil Alma, le bellâtre de Nos chers voisins, bien décidé à vendre une extraordinaire pendule. Il sera dès le 23 mai la vedette de Maman a tort, un polar adapté d'un best-seller de Michel Bussi.