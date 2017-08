publié le 22/08/2017 à 18:14

Ce mardi 22 août, c'est un peu la télévision unique, au moins sur la TNT. Avec huit jours d’avance, les chaînes ce sont toutes données le mot pour fêter un anniversaire en avance, celui de la mort de la princesse Diana. W9 rediffuse à partir de 21 heures un documentaire déjà vu sur M6 au mois de mai dernier : on y explique que la voiture dans laquelle elle se trouvait avait un passé trouble.



À la même heure, TMC diffuse Le Destin tragique d’une icône. Anciens gardes du corps, vieilles amies, amants, majordomes, anciens policiers, photographes, ancien porte parole, et même Elton John, ils ont tous ce soir quelque chose à nous révéler.

C8 dégaine aussi son documentaire : Diana notre mère : sa vie, son héritage. Celui-ci a pour le coup a un truc en plus puisque les princes William et Harry parlent pour la première fois de leur mère disparue. Leur présence est un événement mais il ne faut pas s’attendre à de grandes révélations.



Ceux que la royauté n’intéresse pas pourront se changer les idées avec la Coupe du monde de rugby féminin sur France 2 dès 20h35 et la demi-finale entre la France et l’Angleterre.