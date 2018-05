publié le 09/05/2018 à 18:44

Pour cette soirée du mercredi 9 mai, on signale tout d'abord le documentaire sur France 3 consacré aux enfants de la guerre. Ils avaient 10 ans en 1940 et tentaient de se construire quand d'autres voulaient tout détruire. Les enfants voyaient tout, disaient rien. Enfants de prisonniers, de résistants, de collabos : ils racontent ce soir et c'est d'autant plus remarquable qu'il y a d'incroyables archives du quotidien.





Tous sont bouleversants car encore bouleversés, comme par exemple Tomi. L'Alsacien qui un jour, voit débarquer des allemands si charmants et bien élevés. En chiffres, on compte 650.000 orphelins, 120.000 délinquants, 90.000 enfants égarés durant l'exode et 11.500 enfants juifs déportés. Ce documentaire est un chef d'oeuvre.

Coup de cœur sur M6 avec une soirée spéciale consacré à Michaël Gregorio. Ce soir, la chaîne diffuse le spectacle du chanteur imitateur, enregistré en décembre 2016 à Paris. Puis un portrait "gregorien" d'1h45 avant la retransmission de son concert de mars 2014.

Avec lui, toutes les stars seront sur M6 ¿@gregoriomichael "J'ai 10 ans" ce soir à 21:00 ! #MichaelGregorioM6 pic.twitter.com/MCHVJQgd8Y — M6 (@M6) 9 mai 2018