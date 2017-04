publié le 21/04/2017 à 18:54

Koh-Lanta est de retour vendredi 21 avril à 21 heures sur TF1 pour un nouvel épisode. Après l’abandon de Brahma et le départ de Kelly la semaine dernière, l’équipe Bleue est plus affaiblie que jamais. Les candidats devront à tout prix remporter l’épreuve d’immunité pour ne pas se trouver une nouvelle fois au conseil et devoir se séparer d'un de ses membres.



Samedi 22 avril, France 3 diffuse, à 20h55, Les Brumes du Souvenir, un polar réalisé par Sylvie Ayme, avec Gaëlle Bona et David Kammenos, qui se déroule à Verdun. On cherche le meurtrier d'un élu local, c'est haletant, la petite histoire rejoint la grande et ça vaut doublement le coup d'en faire toute une histoire.

France 2 diffuse à la même heure une émission spéciale destinée à fêter les 50 ans de la télévision en couleur dans l’Hexagone, 50 ans de rires et d'émotions. Elle propose plus de deux heures d'extraits qui ont marqué l'histoire de la télévision, en thèmes (le direct, le sport), avec des invités comme Karine Le Marchand, Laurent Gerra, Cyril Lignac, Michel Cymes ou encore Marc-Olivier Fogiel. L’émission sera présentée par Thomas Thouroude et Michel Drucker.