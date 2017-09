publié le 15/09/2017 à 15:12

Les journalistes français et haïtiens sont invités à participer au prix Philippe Chaffanjon. Ce prix a pour ambition de récompenser les reportages de terrain aboutissant à des productions multimédia innovantes et de soutenir une nouvelle génération de journalistes talentueux. Les candidatures sont ouvertes depuis ce vendredi 15 septembre et le seront jusqu'au vendredi 15 décembre sur le site du Prix.



Les participants doivent avoir moins de 40 ans et avoir diffusé leur reportage sur un site de presse français ou haïtien entre le 1er janvier 2017 et le 15 décembre 2017.



Deux prix sont mis en jeu : un pour la réalisation français et un pour la réalisation haïtienne. À la clé, un prix de 2.500 euros et l'assurance d'être publié sur les sites des partenaires : RTL bien sûr, mais également M6, Haïti Futur, Radio France, Sud Ouest, Le Point, Orange et la FNAC.





Florence Aubenas, présidente du prix

Le prix Philippe Chaffanjon est présidé par Florence Aubenas, grand reporteur au Monde. Michel Serres de l’Académie Française et philosophe, en est le président d’Honneur.



De son côté, le jury est composé de : Matthieu Aron (L’Obs), Alexandre Brachet (UPIAN), Charlotte Chaffanjon (Le Point), Jacques Expert (RTL), Guillemette Faure (M le magazine du Monde), Olivier Geay (RTL), Yves Harté (Sud-Ouest), Pierre Haski (Président de Reporters sans frontières), Jean-Paul Kauffmann (écrivain), Isabelle Labeyrie (Franceinfo), Frank Moulin (BFM), Patrick de Saint-Exupery (Les Arènes), Fanny Stenneler (France 2), Jean-Marie Théodat (Directeur du Campus de Limonade en Haïti).



Décédé en avril 2013, Philippe Chaffanjon était directeur général adjoint de Radio France. Il avait collaboré avec RTL de 1987 à 2007 en tant que grand reporter. Ce Prix est fidèle aux valeurs portées par le journaliste : exigence, éthique, humanité et évidemment proximité avec le terrain.