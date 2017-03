publié le 07/03/2017 à 17:51

L'affaire Fillon aura eu une conséquence pour l'UDI. Le parti dirigé par Jean-Christophe Lagarde avait signé une alliance avec Les Républicains qui se matérialisait par un accord pour les élections législatives. À l'antenne de RTL, le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, expliquait que l'UDI disposerait de "68 circonscriptions gagnables".



Mais le maintien de la candidature de François Fillon lors de son discours du 1er mars est venu remettre en cause cet accord. "Nous demandons solennellement aux Républicains de changer de candidat, faute de quoi nous ne saurions poursuivre cette alliance dans un tel aveuglement", jugeait le président du parti. "Chez nous, ça ne suit plus. La mise en examen a changé la donne", explique une source de l'UDI. Une autre source ajoute qu'il n'est "bien sûr plus question de soutenir Fillon. C'est hors de question. il faut le débrancher et vite !".

Borloo plus rassembleur que Fillon ?

Et c'est ainsi qu'a émergé l'hypothèse ou du moins le souhait de la part de certains membres de l'UDI de voir Jean-Louis Borloo se présenter à la présidence de la République. Certains, à l'image d'Yves Jégo, proposaient même une alliance entre Borloo et Juppé. Dans un entretien au Parisien, il jugeait cette option comme étant "la solution idéale" car "ce scénario serait le plus apte à remobiliser le pays autour des deux hommes de grande expérience".

Et lorsque le journal souligne que Jean-Louis Borloo s'est retiré de la vie politique, Yves Jégo affirme que "dans un temps aussi difficile nous avons besoin pour retrouver de la crédibilité d'hommes sans ambitions de carrière future. L'un et l'autre ont la stature pour rassurer et rassembler". Sur RTL, Jean-Christophe Lagarde souligne que la candidature de François Fillon ne rassemble "ni les centristes, ni les juppéistes, ni les lemairistes, ni les sarkozystes" et résume : "Il ne parvient à rassembler que les fillionistes".

À "l'aube d'un bouleversement"

Pourtant, au sein du camp de François Fillon, on veut encore croire à la possibilité d'un accord. Luc Chatel, l'un des soutiens du candidat, affirmait que "l'accord n'est pas caduque, il a été suspendu" et ajoute qu'il "y avait un accord sur les législatives qui était pratiquement bouclé. Nous souhaitons qu'il puisse aboutir".



Jean-Louis Borloo estime dans les colonnes du Monde : "Je ne suis vraiment pas dans le jeu politique, affirme-t-il au Monde. Je ne suis pas à la manœuvre mais la situation me paraît pathétique". Il ajoute qu'il est nécessaire de "se projeter à fin juin, au moment du vote de confiance au nouveau gouvernement. Y a-t-il une majorité possible et laquelle ? Peut-on encore dire aujourd’hui que c’est la droite et le centre ? À bien des égards, ça me semble difficile". Le fondateur de l'UDI mise même sur "une recomposition politique entre des forces de gauche modernes et une droite progressiste. Nous sommes peut-être à l'aube d'un bouleversement qui ne s'arrête pas à la présidentielle".