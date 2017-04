publié le 24/04/2017 à 09:47

L'élection présidentielle a passionné les Français dimanche 23 avril. L'émission spéciale présidentielle de TF1, en partenariat avec RTL, présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau a attiré 5,7 millions de personnes. Au coude-à-coude, la soirée présidentielle de France 2, animée par David Pujadas et Léa Salamé, a été suivie par 5,6 millions de citoyens, ce qui représente 24,6% des audiences.







M6 se place en troisième position avec le blockbuster The Avengers. Le film de Joss Whedon, avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth et Scarlett Johansson Jeremy Renner, a été suivi par 2,9 millions de curieux, soit 12,4% de part d'audience. France 3 arrive juste derrière avec la série Commissaire Magellan, qui a attiré 3 millions de fidèles, soit 11,2% de part d'audience. Enfin, Arte ferme le classement avec le western La Porte du paradis, film culte de Michael Cimino, avec Kris Kristofferson, Isabelle Huppert, Christopher Walken, Jeff Bridges et John Hurt, qui a attiré 617.000 cinéphiles, ce qui représente 3,1% de part d'audience.