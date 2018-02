Prénoms et bleu dans La Curiosité

publié le 13/02/2018 à 12:11

Première partie : Les prénoms

Quels sont les prénoms les plus répandus en France ? Ceux à la mode ? ceux qui ont quasiment disparu ? Quels sont aussi les plus improbables et ceux qui ont été interdits. On répond à toutes ces questions avec la spécialiste des prénoms en France Stéphanie Rapoport.



à lire : L' Officiel des prénoms publié chez First éditions.



L' Officiel des prénoms

Deuxième partie : Le bleu

L'histoire de la couleur bleue dans les sociétés européennes est celle d'un complet renversement : pour les Grecs et les Romains, cette couleur compte peu ; elle est même désagréable à l'œil. Or aujourd'hui, partout en Europe, le bleu est de très loin la couleur préférée (devant le vert et le rouge).

L’historien des couleurs, Michel Pastoureau, nous raconte ce triomphe du bleu à l’époque contemporaine, ses emplois et ses significations.

à lire : Une couleur ne vient jamais seule. Journal chromatique, 2012-2016



Une couleur ne vient jamais seule. Journal chromatique, 2012-2016

à lire : Le Grand Armorial équestre de la Toison d'or



Le Grand Armorial équestre de la Toison d'or