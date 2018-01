publié le 04/01/2018 à 21:21

Tristane Banon publie son sixième livre, Prendre un papa par la main, publié chez Robert Lafont. Un roman autobiographique sur ce qu'elle a elle-même vécu au moment de la naissance de sa fille et dans les mois qui ont suivi. Une histoire qui raconte que le père biologique de l'enfant est parti avant que le bébé ne vienne au monde. C'est son actuel compagnon qui est désormais considéré comme le "papa" de la petite fille.



"C'est l'histoire d'une adoption inversée, commente Tristane Banon. L'histoire d'un bébé qui décide de se choisir un papa". Le livre alterne entre le point de vue de la maman, et celui du bébé. "J'ai essayé d'imaginer ce qu'il pouvait se passer dans la tête d'un nourrisson qui arrivait sur une vie en chanter", explique la romancière. Un bébé qui, dès le premier jour de sa vie, se cherche un papa certes, mais aussi un papa pour sa maman. "Petit à petit, quand elle va avoir ce coup de foudre pour ce papa là, qu'elle va se rendre compte qu'elle aussi avait besoin d'un papa", détaille-t-elle.

"Qu'est-ce qu'être un père ?" C'est la question qu'à voulu se poser la nouvelliste. "C'est une question qui a beaucoup changé", commente-t-elle, à mesure que la société elle-même a évolué.

Une société qui change, comme en témoigne le vaste scandale déclenché par l'affaire Weinstein. Pour la romancière qui, en 2011, poursuivait Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol, "le #BalanceTonPorc était quelque chose de compliqué pour moi à cautionner et à vivre". Si Tristane Banon "trouve merveilleux que la parole se libère", elle "trouve assez compliqué le fait qu'Internet devienne le tribunal de tout ça et qu'on balance des noms (...). C'est juste des mecs mal élevés".



Et de se demander : "Est-ce qu'il ne faut pas mieux éduquer en essayant d'expliquer à ces gens-là qu'il y a des façons plus élégantes de faire des choses plutôt que de commencer à faire un tribunal sur Internet".