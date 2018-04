PPDA dans A La Bonne Heure

publié le 03/04/2018 à 12:42

Imaginez un orchestre et les plus grands compositeurs du monde comme Bach, Mozart, Beethoven et Satie, sur une même scène. A partir du 17 avril prochain, ce sera possible avec Patrick et ses fantômes au Casino de Paris.

PPDA dans "Patrick et ses fantômes" au Casino de Paris à partir du 17 avril 2018

Dans ce spectacle unique où la musique classique et le théâtre s’habillent de mystère, de fantaisie et d’humour, les comédiens québécois Vincent Bilodeau (Bach), André Robitaille (Mozart), Sylvain Massé (Beethoven) et Renaud Paradis (Satie) donneront la réplique à une personnalité bien connue des Français : Patrick Poivre-d'Arvor !

Ecrit par Normand Chaurette et mis en scène par Normand Chouinard, Patrick et ses fantômes démystifie les grands classiques et émerveillera à coup sûr ses spectateurs lors de 27 représentations exceptionnelles.

