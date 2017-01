Pourquoi y a t-il autant d'immeubles de bureaux vides ?

REPLAY - Au programme de l'émission : les entreprises qui pensent au bien être de leur employés, le port de la cravate et le nombre d'immeubles de bureaux vides. Entretien avec un auteur : Ivan Levaï.

Simon, qui revient d'Autralie se demande si les entreprises ne sont vraiment qu'un lieu de travail. Patrick disserte sur le port de la cravate pour les hommes et Françoise intervient sur le nombre d'immeubles de bureaux vides.

Ivan Levaï a "Une minute pour conclure"

Philippe Bouvard interroge Ivan Levaï sur son dernier livre : "Une minute pour conclure".

Les petites nouvelles

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale.

Laurent Ournac : son combat contre l'obésité continue autrement

La journée contre l'obésité est parrainée cette année par le comédien Laurent Ournac, qui revient, avec Philippe Bouvard sur la symbolique de l’événement et son combat personnel.



