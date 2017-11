Pourquoi Chuck Norris arrête sa carrière d'acteur

publié le 10/11/2017 à 19:25

Chuck Norris a rangé les éperons et définitivement posé le chapeau de cow-boy sur le rocking-chair du salon. L’acteur emblématique des séries d’action, devenu une figure d’internet dans le courant des années 2000, a décidé d’arrêter sa carrière, à l’âge de 77 ans.



Si les fans gardent un souvenir teinté de second degré au moment d’évoquer l’acteur champion du monde de karaté, les raisons de cette retraite soudaine ne prêtent pas à sourire. L’acteur est désormais au chevet de son épouse, gravement affaiblie. "Désormais, je consacre toute ma vie à prendre soin d'elle autant que je le peux. Vous savez, j'ai dû renoncer à ma carrière d'acteur", a expliqué celui qui tenait l’affiche du feuilleton Walker, Texas Ranger.

Gena O’Kelley, l’épouse de la star, a été victime en 2013 d’un produit, le gadolinium, administré en vue de réaliser un IRM, un examen d’imagerie médicale des articulations. Mal dosé, il peut attaquer le cerveau et causer des dommages irréversibles, comme elle l’a expliqué. "J'ai eu d'horribles dégâts au cerveau : je ne pouvais plus penser, je n'arrivais plus à articuler, ma mémoire défaillait, j'avais des faiblesses musculaires".

10 millions de dollars de dommages et intérêts

Un "empoisonnement", comme le dénonce l’acteur, qui a contraint son épouse à rester alitée pendant cinq mois avec une assistance médicale. Elle bénéficie aujourd’hui d’un traitement provenant de Chine, qui a déjà coûté deux millions de dollars.



"Je me sens extrêmement mal par rapport aux gens qui traversent ces épreuves et qui n’ont pas, contrairement à nous, l’argent nécessaire pour un traitement", a ajouté Chuck Norris. Le couple a décidé de porter plainte contre le fabriquant du produit, réclamant dix millions de dollars de dommages et intérêts.