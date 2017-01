Pornographie et Casanova dans la Curiosité

Les dessous du porno et histoire de Casanova. La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 22 janvier 2017.

31% des femmes regardent du porno toutes les semaines

par Caroline Dangles publié le 22/01/2017 à 12:00

Plus de 100 milliards de vidéos pornographiques sont regardées dans le monde...Comment le business du porno met en danger des millions de femmes ? Comment ce business du porno abîme les consommateurs de plus en plus jeunes ?

La réalisatrice Ovidie vous révèle les dessous d’un business tentaculaire, gigantesque, celui du porno et ses milliards de vidéos tournées à prix cassé et diffusés sur des site internet pas toujours légaux.

Pornocratie, les nouvelles multinationales du sexe c’est le titre du documentaire de la réalisatrice Ovidie, un film à découvrir sur Canal + à 21H.





Voyageons dans le temps à la rencontre de Casanova...Qui était ce personnage culte du 18ème siècle ?

Un libertin, un aventurier, un écrivain ou tout cela à la fois ? Est-ce vrai qu’il a inventé la première loterie française ?



On vous raconte l'histoire de Giacomo Girolamo Casanova avec Florence Monteil du magazine Notre Temps.

Retrouvez l'article Casanova, un diable d'Homme dans Notre Temps du mois de février, en partenariat avec RTL.