Polnareff et thé dans La Curiosité

publié le 08/12/2017 à 13:00

Première partie : Portrait de Michel Polnareff

La vie de Michel Polnareff est romanesque, on va en découvrir quelques chapitres, par exemple, ses lunettes noires, il a toujours eu des problèmes de vue? Pourquoi a t-il habité le palace Royal Monceau pendant 3 ans ? Pourquoi est-il surnommé le Gladiateur Français au japon ?

L'amiral, c'est le surnom que Michel Polnareff se donne et on découvre son histoire grâce à Vincent Perrot !



à écouter : Polnareff Pop Rock en Stock

Deuxième partie : L'histoire du thé

L’histoire du thé comme on ne vous l’a jamais racontée ! saviez-vous grâce à qui le thé est devenu LE breuvage des Anglais… Saviez-vous qu’à l’époque victorienne, on pouvait boire dans une tasse à moustache? Que toujours en Angleterre le thé a permis de lutter contre l’alcoolisme ? Plein d’anecdotes à découvrir avec Arnaud Bachelin,expert en thé.



à lire : L'Heure de véri-thé publié aux éditions Baker Street

