Polémique Verdez-Arthur: Claudia Tagbo réagit

La comédienne est fatiguée par ces polémiques. Elle le dit au micro d'Eric Dussart et de Jade ce dimanche.

Claudia Tagbo

publié le 22/01/2017 à 11:36

Second round pour Claudia Tagbo. Aujourd'hui dans On fait la télé, elle se prononce dans le carnet de notes de l'émission. Et on sent la comédienne agacée par les polémiques de tous genres, notamment la dernière passe d'armes entre Gilles Verdez et Arthur: "C'est dommage qu'on arrive à se tailler comme ça. Il y a tellement plus grave." Elle poursuit en lançant un appel au calme et dénonce une certaine hypocrisie: "Calmez-vous tous, faites-vos émissions. Moi je vois ça, j'éteins. Je vois ces gens qui ne s'aiment pas, et ensuite ils s'appellent pour se dire bonjour. C'est du téléspectateur qu'on se moque."



Elle fait également preuve de philanthropie à l'égard de sa copine Amanda, qui se voit supprimer son talk-show sur France 2: "En quatre mois on fait quoi? Un nouveau bébé de quatre mois il fait quoi? Mon neveu à part demander son biberon ne fait rien", plaisante-t-elle avant d'ajouter: "Ça va trop vite. Je trouve ça un peu dur."



Claudia Tagbo est l'invitée d'Eric Dussart et de Jade à partir de 13H30 sur RTL. Dès 14H, retrouvez l'émission en replay ainsi que les vidéos.



Bon dimanche à l'écoute de la télé sur RTL !