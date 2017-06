Poisons dans la Curiosité

publié le 12/06/2017 à 18:00

Tout sur les poisons

Le poison...on pense tout de suite aux romans policiers et aux faits divers ! Mais c’est d’abord une substance que l’on trouve dans la nature et qui sert aussi à se soigner…on vous dit tout sur les poisons avec Carole Millon, chargée d’exposition au musée des confluences à Lyon et Denis Richard, docteur en pharmacie et membre du comité scientifique de l'exposition Venenum .

L'exposition Venenum, un monde empoisonné est à voir au musée des confluences à Lyon jusqu’au 7 janvier

Venenum, un monde empoisonné

Les pouvoirs de la curiosité

On vous explique ce qui favorise la curiosité, ce qui la bride aussi ! Comment la développer ? Quels bienfaits a-t-elle sur nous ?

Alors qualité ou vilain défaut ? C’est ce que l’on découvre avec la psychologue clinicienne, Flavia Mannocci



Flavia Mannocci est l'auteure du livre Les pouvoirs de la curiosité publié aux éditions Odile Jacob



Les pouvoirs de la curiosité

Le quotidien des pompiers

ils sont à la fois un mythe, un fantasme, une institution et une fierté, on découvre le quotidien d’une caserne de pompiers.

Feux de forêts, accouchements d’urgence, appels délirants et rencontres touchantes, on part en mission avec le sergent Nicolas Bézier.

Nicolas Bézier publie Au feu les pompiers ! aux éditions de l’Opportun

Au feu les pompiers !