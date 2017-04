Plongées sous la glace dans La Curiosité

publié le 25/04/2017 à 18:30

Expédition sous les glaces des pôles

3 ans autour de 4 océans et des plongées à plus de 100m de profondeur...Des conditions extrêmes pour un voyage sous- marin à la rencontre d’un monde qui attend d’être découvert.

L'expédition Under The Pole III débute dans quelques jours, Ghislain Bardout nous raconte ce qui l'attend...

le voilier polaire WHY

Les énigmes de nos villages

La maison blanche américaine est-elle inspirée d’une bâtisse du Périgord ? Quel trésor antique patiente au fond du fleuve l’Hérault ? Où se trouve le trésor des rois de France ?

Voici quelques unes des grandes énigmes de nos villages Français que l'on découvre avec Cyrielle Lemoigne-Tolba journaliste du magazine ça m’intéresse Histoire.

ça m'intéresse Histoire mai 2017

La Belle époque

La Belle Epoque, ce sont les 15 premières années du XXème siècle, 15 années synonymes d’insouciance et de joie de vivre, d’audaces esthétiques et d’innovations scientifiques. On revit cette période avec notre invité, l’historien Dominique Kalifa.

Dominique Kalifa est l’auteur du livre La véritable histoire de la Belle Epoque publié aux éditions Fayard

La véritable histoire de la Belle Epoque