Pierre Ménès dans A La Bonne Heure

Pierre Ménès vient de publier Deuxième mi-temps, aux éditions Kero. Dans ce livre, le journaliste sportif raconte la greffe de foie et de rein qu'il a subi, afin de rappeler et de sensibiliser sur l’importance du don d’organes. Aujourd'hui en France, 21 000 personnes sont dans l’attente d’une greffe.

Commentateur sportif et chroniqueur dans l'émission Canal Football Club, Piere Ménès revient de loin ! Il y a quelques mois encore, il était atteint d'une cirrhose Nash, une pathologie du foie gras humain, à cause d'un biabète de type 2 mal maîtrisé. Pourtant, Pierre n'a jamais ressenti aucun symptôme jusqu'en 2015 où il est victime d'une hémorragie intestinale. Admis en urgence à l'hôpital, il enchaîne les examens et prend connaissance de sa maladie. En peu de temps son état empire, le journaliste de 53 ans va même jusqu'à perdre 45kg. Heureusement, le 12 décembre, c'est le soulagement. Pierre subi une double greffe du rein et du foie. Sans elle, il était condamné.



Je n’ai pas eu le choix. Tout le monde aurait fait pareil à ma place. En revanche, ce que tout le monde n’aurait pas fait, c’est ce que la famille de mon donneur ou de ma donneuse a fait. Eux avait le choix. Et ils ont choisi de me donner la vie. Pierre Ménès Partager la citation





Dans ce témoignage bouleversant, Pierre Ménès raconte pour la première fois l’insupportable attente, la dégradation de son état, la lourde opération et la douleur de ses proches. Il y partage aussi l’espoir, le soutien indéfectible de sa femme Mélissa, la solidarité de son entourage, les visites de grands joueurs de football et les mots d’anonymes, qui l’ont aidé à tenir bon dans les moments les plus durs.

