Pierre Bénichou est de bonne humeur

publié le 21/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui publie le tour de la science en 80 min… pour répondre à toutes les questions qu'on ne se pose pas forcément.

…Grichka Bogdanov



Une Grosse Tête qui a été enlevée par des extraterrestres mais qu'ils ont vite relâché.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui peut être la jumelle vocale de Chantal Ladesou.

… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui préfère les étoiles sur un maillot de foot que dans le ciel.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qu'on appelle professeur mais qui n'est pas plus professeur que les Bogdanov.

…François Rollin



Une Grosse Tête pour qui chaque nouvelle journée est un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour la mauvaise humeur.

… Pierre Benichou

Laurent Ruquier

