Pierre Bénichou de bonne humeur pour le retour d'Olivier de Kersauson

Une Grosse Tête qui a décidé de revenir nous voir avant Noël et c'est cadeau.

…Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête qui aimera le chant des mouettes quand elles joueront de la guitare électrique.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête dont la plus grande traversée est celle de la Porte Saint-Cloud pour aller voir jouer le PSG.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui n'a pas besoin de monter sur un bateau pour que ça tangue.

… Jean-Jacques Peroni

Une Grosse Tête qui se demande encore qui apportait les cafés à Olivier de Kersauson quand il faisait ses tours du monde.

…JeanFi Janssens



Une Grosse Tête dont l'humeur varie moins que la météo, elle est mauvaise par tous les temps.

… Pierre Bénichou

Olivier De Kersauson dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier

