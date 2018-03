Pierre Bénichou acclamé par le public du Grand Studio

publié le 16/03/2018 à 16:00

Une Grosse Tête qui vient ici répondre à des questions qu’on ne lui a jamais posé quand elle était ministre… Roselyne Bachelot



Une Grosse Tête qui devrait déposer son « oh oui » à la SACEM, elle toucherait des droits d’auteur sur tous les pornos… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui depuis qu’il a quitté le centre de formation de l’OM a tendance à prendre la forme du ballon… Titoff



Une Grosse Tête qui quitte régulièrement le Mans pour faire les 24h à Paris… Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui va attaquer son régime d’été pour aller à la plage en 2032… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui a pris la parole un jour et qui ne l’a jamais rendu… Pierre Bénichou



