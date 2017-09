Photos seins nus de Kate Middleton : "Closer" devra payer près de 200.000 euros

publié le 05/09/2017 à 14:32

C'était une décision attendue de la part du tribunal correctionnel de Nanterre. En effet, la justice devait se prononcer ce mardi 5 septembre concernant la la publication par Closer de photos seins nus de Kate Middleton en 2012. Le verdict est tombé et il est lourd : la directrice de la rédaction et le directeur de la publication de Closer ont chacun été condamnés à la peine maximale de 45.000 euros d'amende.

La duchesse de Cambridge et son époux William, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, ont par ailleurs chacun obtenu plus de 50.000 euros de dommages et intérêts. Au total, le magazine people va devoir donc débourser 190.000 euros dont 100.000 euros pour Kate et William, qui attendent un heureux événement avec l'arrivée d'un troisième enfant.

Tous les prévenus ont été déclarés coupables d'atteinte à l'intimité de la vie privée ou complicité. La décision, notamment sur les dommages et intérêts, "est conforme à la jurisprudence", a commenté l'avocat du magazine people, Me Paul-Albert Iweins, qui a dit s'en "féliciter". Il a en revanche considéré l'amende "exagérée pour une simple affaire d'ordre privé."

Par ailleurs, il y avait quatre prévenus sur le banc. Outre Laurence Pieau, directrice de la rédaction, et Ernesto Mauri, directeur de publication, les deux paparazzi de Bestimage, Cyril Moreau, 32 ans, et Dominique Jacovides, 59 ans, ont été condamnés chacun à 10.000 euros d'amende dont 5.000 avec sursis. Les quatre prévenus ont été déclarés solidaires pour le versement des 50.000 euros à Kate et William.