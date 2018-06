Philippe Jaroussky et Stéphane Bern

publié le 26/06/2018 à 12:30

Depuis sa révélation aux Victoires de la Musique Classique en 2004, il est considéré comme l'un des contre-ténors les plus célèbres au monde. Philippe Jaroussky explore aujourd'hui le mythe d’Orphée avec un nouvel enregistrement en première mondiale du célèbre opéra de Gluck, Orfeo ed Euridice (Erato), disponible depuis le 18 mai.

"Orfeo ed Euridice", le nouvel album de Philippe Jaroussky (Erato)

Les sopranos Amanda Forsythe dans le rôle d’Eurydice et Emöke Barath dans celui d’Amour complètent le trio vocal. Les virtuoses d’I Barocchisti, l’élégante baguette de Diego Fasolis et le chœur de la Radio Télévision Suisse Italienne accompagnent les trois chanteurs lyriques pour un voyage universel où se conjuguent l’amour et la mort. 77 minutes d’émotion pure !

Inclus dans l'album : le fameux air d’Orphée Che faro senza Euridice. Cette version encore inédite au disque fut donnée pour la première fois au Palais Royal de Naples en 1774. Nous vous proposons d'ailleurs de (re)découvrir le morceau ci-dessous...

> Philippe Jaroussky records Gluck : Che farò senza Euridice (Orfeo ed Euridice)

En mai dernier, le Théâtre des Champs-Elysées à Paris avait terminé sa saison en donnant 6 représentations exceptionnelles de Orfeo ed Euridice. Dans une version épurée de 1h30 du metteur en scène canadien Robert Carsen, l'opéra réunissait sur scène notamment Patricia Petibon et Philippe Jaroussky.

