Philippe Etchebest dans A La Bonne Heure

Philippe Etchebest reprend du service ! Le mercredi 23 mai, le chef étoilé et Meilleur Ouvrier de France reviendra pour la saison 8 de Cauchemar en cuisine sur M6 ! C'est à Marseille qu'il interviendra pour ce premier épisode. L'émission sera suivie en deuxième partie de soirée par Cauchemar en cuisine - Que sont-ils devenus ?

Chef exigeant, au franc-parler redoutable, Philippe Etchebest a souvent du pain sur la planche tant au niveau de la qualité de la cuisine qu’il essaie d’améliorer, que du côté du personnel qui manque parfois de professionnalisme. Produits frais, recettes novatrices, cuisine conceptuelle, le chef étoilé met son talent et sa franchise au service de restaurateurs en difficulté… mais encore faut-il que ces derniers se remettent en question et acceptent ses critiques aiguisées.



C’est à Marseille que Philippe Etchebest a été appelé pour venir en aide à Sandrine, gérante d’un restaurant de quartier qu’elle tient avec sa sœur Aline et sa belle-fille Sabrina. Dès son arrivée, le chef s’est rapidement demandé où il avait mis les pieds… L’établissement ressemblant plus à un institut de beauté qu’à un restaurant ! Et une fois à table, rien ne s’est arrangé : les plats proposés se sont avérés fades et sans intérêt. Mais surtout, l’ambiance entre les deux sœurs était tellement électrique que le repas s’est rapidement transformé en vaudeville ! Une situation qui aurait pu amuser le chef si l’avenir du restaurant n’était pas en jeu.

Car entre Sandrine, la patronne qui a complètement baissé les bras, et sa sœur Aline, dont le caractère et l’attitude très familière ne vont pas manquer d’énerver le chef, Philippe Etchebest va devoir redoubler d’effort pour tenter de sauver ce restaurant à deux doigts de l’explosion !

Philippe Etchebest dans la saison 8 de "Cauchemar en cuisine" sur M6

"Que sont-ils devenus ?" à Bléré et Cestas

A 22h55, le chef Etchebest reviendra dans deux établissements pour découvrir si son intervention a porté ses fruits. Dans un premier temps, direction Bléré, près de Tours, où Sylvie et sa fille Amandine avaient fait appel à lui pour sauver leur crêperie. Un établissement à la déco rose bonbon improbable mais où les relations entre la mère et la fille étaient, comme les plats servis: inqualifiables !



Philippe Etchebest retournera également à Cestas près de Bordeaux, où Anna et son mari Romain avaient tout quitté pour reprendre un restaurant. Anna la patronne se sentait prise en otage par son chef et Romain était sous pression et à deux doigts d’exploser à chaque instant... Entre crises d’autorité et crises de larmes, le chef avait dû faire face à une situation volcanique !

