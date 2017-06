Philippe et Sylvain Tesson dans A La Bonne Heure

publié le 13/06/2017 à 10:36

Du 4 au 8 juillet prochains se tiendra la 22ème édition du Festival de la correspondance de Grignan. Le thème choisi cette année : "Chère famille..." pour répondre au fameux "familles, je vous hais" de Gide.Parmi les intervenants : Philippe Tesson et son fils Sylvain seront présents pour une rencontre littéraire.





La 22ème édition du Festivel de la correspondance de Grignan

Les échanges épistolaires sont le lieu privilégié où les liens familiaux dessinent les contours de l’intime et expriment avec humour, tendresse, ironie une vision du monde et de l’art. Emblématiques de cette édition, deux correspondances distantes dans le temps et l’espace : celle de madame de Sévigné à sa fille, madame de Grignan, qui sera lue par Marie-Christine Barrault et celle du journaliste noir américain Ta-Nehisi Coates à son fils, Une colère noire récompensée par le National Book Award en 2015.

Vous entendrez aussi les lettres de Leopardi, Nietzsche, Balzac à leurs sœurs, celles de Gide à sa mère, de Kafka aux siens, de Jack London à ses filles… Portées par les voix de Romane Bohringer, Jean-Claude Drouot Nicolas Briançon ou Thomas Soliveres, entre autres. Pour ponctuer la manifestation tous les jours de 10h à minuit : des rencontres littéraires avec entre autres Andreï Makine, Philippe et Sylvain Tesson, Marc Fumaroli, des performances d’auteur, des projections documentaires on citera Marion Stalens pour Juliette, documentaire consacré à sa sœur Juliette Binoche et le Parcours Jeunesse avec des collégiens de Valence et de Romans sur Isère.



Immersion dans le magma créatif de Guillaume Apollinaire

Le recueil Alcools, paru en 1913 au Mercure de France, est le fruit d’une quinzaine d’années de travail et d’une longue maturation : Apollinaire a sélectionné soigneusement ses textes, parmi plus de 250 poèmes rédigés entre 1898 et 1913. Il y apporte des corrections jusqu’au dernier instant, changeant le titre (initialement Eau-de-Vie) et l’ordre, ajoutant Zone ou Chantre, supprimant la ponctuation pour faire reposer le rythme sur la musique des mots.



Autour du premier jeu d’épreuves corrigées, les éditions Saints-Pères ont réuni des fragments et des manuscrits qui illustrent des états d’avancement divers dans la composition des poèmes. Une immersion totale dans la généalogie de l’écriture, dans le chaos plein de vie, dans l’hétérogénéité point si désordonnée qu’il y paraît, d’Apollinaire.



"Alcools" de Guillaume Appollinaire aux éditions des Saints-pères

Alcools, en hommage à l’ivresse symbolique, l’intensité de la poésie et la soif de vivre, est tiré à 500 exemplaires. L’accueil est contrasté : Apollinaire étonne et séduit à la fois. "Brocante", selon Georges Duhamel, qui souligne l’aspect hétéroclite du recueil, ou "miracle ingénu" pour Gide... Cette publication fait date.



Dans ce manuscrits et jeu d’épreuves corrigées assemblés proviennent de plusieurs fonds (Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, réserve des livres rares et fonds divers à la BNF, etc.) Philippe Tesson propose ici une préface inédite à cette édition, intitulée Un brasier ardent.



Sylvain Tesson vient de publier Une légère oscillation aux éditions des Équateurs. Dans cet ouvrage sous forme de journal, l'aventurier revient sur ses trois dernières années, marquées notamment par son accident mais aussi par ses voyages.



La géographie de Sylvain Tesson est vaste. Elle couvre Paris, les toits de Notre-Dame, les calanques de Cassis, les montagnes de Chamonix, l’Irak, l’Ukraine, la Russie. Il y a les expéditions et les voyages intérieurs, les bivouacs d’un soir et les méditations d’un jour, mais aussi les escalades des parois et les descentes au fond des livres. Entre les mots se dessine l’écriture d’un destin. Alors que son dernier livre Sur les chemins noirs raconte son voyage du sud de la France au Cotentin, Une très légère oscillation est un miroir le long d’autres chemins.



Le journal de l'aventurier de 45 ans oscille entre le Manuel Épictète et les pensées de Jules Renard. Il nous incite à jouir de l’instant, à ne rien attendre du lendemain et à s’extasier des manifestations du vivant : une branche dans le vent, le reflet de la lune. C’est la chose la plus difficile au monde que de reconnaître le bien-être dans ses expressions les plus humbles, de le nommer, le saisir, le chérir. Savoir qu’on est en vie, que cela ne durera pas, car tout passe et tout s’écoule.



Tout intéresse Sylvain Tesson. Sa panoplie littéraire enveloppe l’actualité la plus brûlante : Daech, les attentats, l’islam, le pape, la politique française mais aussi l’intemporel, la poésie, le spirituel. Humour et poésie sont les deux lignes de vie de Sylvain même quand il chute d’une toit et se retrouve hospitalisé pendant de longs mois à la Salpetrière : "Un fleuve bordé de saules pleureurs, est-ce une rivière de larmes ?".

"Une légère oscillation" de Sylvain Tesson aux éditions des Equateurs

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande