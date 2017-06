Phil Collins hospitalisé après une chute à son hôtel

publié le 08/06/2017 à 14:25

Ses jours ne sont pas en danger, mais la frayeur est palpable chez les fans. Phil Collins a fait une "mauvaise chute" dans la nuit de 7 au 8 juin, et annule donc deux dates prévues les 8 et 9 juin au Royal Albert Hall à Londres. Dans un poste sur sa page officielle Facebook, les chargés de communication du chanteur expliquent que l'interprète de In The Air s'est "levé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et a glissé dans sa chambre d'hôtel, se cognant la tête".



Il a ensuite été transporté à l'hôpital poursuit le communiqué en précisant qu'il sera gardé en observation pendant 24 heures. Phil Collins a du être recousu avec plusieurs points de suture à cause d'une blessure "proche de son œil". Mais le texte se veut rassurant : "Il se remet bien".

Le musicien britannique envoie dans ce message ses excuses auprès de ses fans et leur redonne rendez-vous les 26 et 27 novembre prochains, dans la même salle. Et que les fans français se respirent : Phil Collins sera bien à Paris pour ses dates françaises du 18 au 23 juin prochain, à l'AccorHotels Arena.