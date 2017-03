Phénomènes de société dans la Curiosité

et Caroline Dangles

C’était il y a 40 ans, le premier et unique album des sex pistols sortait dans les bacs…novembre 1976, considéré comme l’année zéro de l’épopée punk. D’où venait ce mouvement de révolte ? Que reste-t-il des punks aujourd’hui ? On répond à ces questions avec Pierre Delannoy.

Pierre Delannoy est journaliste, anthropologue de formation et publie en partenariat avec RTL, un article sur les Punks dans le magazine Ca m’intéresse Histoire.

ça m'intéresse histoire septembre 2016

> Télécharger LES PUNKS Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 20:20 | Date : 29/08/2016

Pop art, pop musique… qu’est ce que la pop culture, elle est née dans les années 20, et elle s’est infiltrée partout dans la bd, les séries, l’art, la musique, et même le style vestimentaire.

On fait le tour de la pop culture avec le journaliste Hubert Artus, auteur du livre Pop Corner, la grande histoire de la pop culture 1920 – 2020 publié aux éditions Don Quichotte.

Pop Corner, la grande histoire de la pop culture 1920 - 2020

> Télécharger LA POP CULTURE Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 24:42 | Date : 18/01/2017